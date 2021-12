César Borges sai de reunião e não comenta sobre deixar cargo

O ministro dos Transportes, César Borges, do PR, saiu da reunião com a presidente Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada, mas não falou com a imprensa. Pouco antes de entrar para audiência, o ministro havia dito ao Broadcast não ter a menor ideia do teor da conversa para a qual foi convocado, mas que "não tem nada com entregar cargo".

No entanto, logo depois chegou para audiência com Dilma Paulo Sérgio Passos, que já foi titular da pasta e é um nome do agrado dela para substituir Borges.

Com 31 deputados e quatro senadores, o PR tem um minuto de propaganda eleitoral, tempo considerado precioso em momentos de campanha acirrada. Depois de perder o PTB, Dilma não quer arriscar mais problemas com aliados, agora com o PR. Daí a possibilidade de ceder à pressão da direção do partido, que não quer a permanência de César Borges no cargo.

O partido quer substituir o ministro, mas também diz não aceitar a volta do ex-ministro Paulo Sérgio Passos, que agora está à frente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL).

Chegaram também a participar da reunião no Alvorada o ministro de Portos, Antonio Henrique Silveira, que é da cota do PROS e esteve reunido ontem com o vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro de Comunicação Social, Thomas Traumann. O ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, também estava na reunião.

