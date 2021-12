Cerca de 10 mil pessoas vão às ruas em ato pró-Dilma

Pela segunda vez no dia, manifestantes protestam a favor da presidente Dilma Rousseff (PT) na tarde desta quinta-feira, 20, em Salvador. Cerca de 10 mil pessoas segundo estimativa da Polícia militar (PM) sairam do Campo Grande marchando pela avenida Sete. Eles pretendem ir até a praça da Piedade, onde farão um ato em defesa da petista, que tem sido alvo de pedidos de renúncia e pressões para um eventual impeachment.

Durante a manhã, cerca de 100 pessoas já tinham promovido uma manifestação com o mesmo intuito. Eles saíram do Shopping da Bahia e foram até a sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep. Durante o movimento, eles alegavam que defendiam a democracia e por isso pediam a permanência da presidente eleita.

Na passeata desta tarde o discurso é semelhante. Os manifestantes argumentam que qualquer tentativa de tirar Dilma do seu cargo é um golpe de estado. Enquanto defendem o mandato da petista, o grupo pede a saída do presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), que é investigado pela operação Lava Jato.

Participam da passeata, entre militantes, representantes sindicais e de partidos aliados do governo. De acordo com o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-Bahia), Cedro Silva, foram mobilizados dez ônibus para trazer manifestantes do Recôncavo da Bahia e da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Um dos presentes no ato, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli (PT), questionou a condução da investigação do esquema de corrupção envolvendo a estatal. "A Constituição não está sendo obedecida. A prisão não pode ser para conseguir confissão. Execração pública não é pena tipificada no Código Penal", reclamou.

O nome de Gabrielli foi apontado na operação Lava Jato. De acordo com a investigação, a Odebrecht teria presenteado o ex-presidente da Petrobras com obras de arte.

