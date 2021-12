Centro educacional recebe projeto 'Câmara nas Escolas' em Pirajá

Os estudantes do Centro Educacional Aquarius, em Pirajá, poderão conhecer mais sobre os trabalhos dos parlamentares na Câmara de Vereadores de Salvador. Na próxima quarta-feira, 30, a escola vai receber a visita do programa 'Câmara nas Escolas', criado pela Secretaria de Comunicação da Câmara.

No projeto, a cada mês, um vereador dialoga com estudantes, explicando a importância da Câmara e o papel dos vereadores no desenvolvimento do município. Nesta edição, a palestra acontecerá às 9h e será ministrada pelo vereador Luiz Carlos (Republicanos), secretário de Comunicação da Câmara.

“Muitos jovens enxergam a política como algo distante. Vir até os estudantes conversar sobre o Legislativo Municipal é estreitar os laços e nos aproximar cada vez mais deles”, pontuou o parlamentar.

O programa tem como público-alvo estudantes a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. Apesar de as visitas serem previamente agendadas com as secretarias de Educação, qualquer escola interessada pode ligar para a Câmara e solicitar a visita do projeto (71 - 3320-0332).

Desde maio, quando o projeto foi criado, o 'Câmara nas Escolas' já passou por escolas municipais de Castelo Branco, Palestina, Ilha Amarela e Santa Cruz, tendo um público de mais de 450 participantes. A escola em Pirajá será a primeira instituição privada a participar.

