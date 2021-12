Centro antigo entra na disputa entre ACM Neto e Rui Costa

Prestes a evidenciar o que quer como marca de seu segundo mandato, as melhorias, obras e parcerias para revitalizar a área do centro antigo e bairro do Comércio, o prefeito ACM Neto (DEM), que pretende anunciar projetos para a região na semana de aniversário da capital, 29 de março, terá de disputar com o governador Rui Costa (PT), num futuro próximo chamado 2018, a reivindicação da paternidade das melhorias na região. Neto saindo candidato ou não, o discurso é o de quem fez mais.

Rui divulgou nesta quitna-feira, 9, na imprensa, a série de ações que integram o projeto “Pelas ruas do Centro Histórico”. Justamente no bairro do Comércio e Calçada, nessa primeira etapa.

Investimentos

Neto já prometeu a reconstrução da Praça Cayru, do Arquivo Municipal, do Museu da História da Cidade, ou, nas palavras dele durante o Carnaval, “uma intervenção grande no Comércio”. Estão nos planos a requalificação de ruas e da Praça Marechal Deodoro, além da ocupação dos galpões da Codeba, como áreas de cultura e entretenimento/gastronomia por meio de PPPs. Além disse, o Corredor da Fé, que vai da Osid até a Colina Sagrada, está nos planos de Neto. Para isso ele conta com recursos do Prodetur/BID, de US$ 105 milhões.

Já as obras do governo, executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) prometem recuperar 260 vias nos 11 bairros que formam a região. O investimento é de R$ 124 milhões. “As calçadas estão sendo alargadas, ganhando rampas de acessibilidade, piso tátil (...), dispositivos de sinalização para facilitar o acesso de pedestres e pessoas com necessidades especiais”, diz informação do governo.

Olhar

Os presidentes estaduais do PT e do DEM aproveitam o fato, reconhecendo que existe uma disputa subjacente, para antecipar o embrião do que pode vir a ser o tom de defesa ou acusação de cada uma das partes no próximo ano. Para além do centro antigo.

O presidente do PT, Everaldo Anunciação, avalia que as intervenções de Rui naquela região ou em outros bairros sempre terão um “olhar de privilegiar a auto-estima da população ao mesmo tempo em que cria condições de desenvolvimento econômico”, diz ele.

No Comércio, melhorar as condições de mobilidade para pedestres e ambulantes seria o diferencial. “O contraponto é justamente esse: o olhar da prefeitura é segmentado. Privilegia espaços de um segmento, que tem suas demandas, mas não são emergenciais como os espaços que Rui ocupa”.

Espelho

De outro lado, o discurso de Neto vem reforçando justamente o contrário nas propagandas institucionais, no espaço do Democratas, exibidas para todo o estado na TV, ao dizer que 76% de suas obras foram feitas para a população mais pobre. Fato é que ele foi reeleito com 74% dos votos. No estado, netistas dizem que é lembrado.

Já o deputado José Carlos Aleluia (DEM) diz que o governo, ao propagandear obras em áreas nas quais Neto já vem apostando publicamente, estaria agindo como um espelho.

“O governador não tem criatividade e termina sendo pautado. Ele age como um espelho de Neto. Reproduz o que Neto faz. O prefeito está administrando muito bem a cidade, para os mais pobres também, para todos. A verdade é que ele tenta ser prefeito e esquece de ser governador”, diz.

Para ele, certamente a região do Comércio, nesse momento, centro de atenções, entrará como objeto de capitalização durante a campanha de 2018, mas brinca: “O PSG também disputou com o Barcelona e tomou 6x1”, compara.

