Celso de Mello pede que Fux marque julgamento sobre depoimento de Bolsonaro

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta segunda-feira, 5, que o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, inclua na pauta de julgamentos o recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre o depoimento do presidente Jair Bolsonaro.

A expectativa é de que o plenário avalie na próxima quarta-feira, 7, se o chefe do Executivo vai ser ouvido por escrito ou de outra maneira. A decisão sobre o julgamento no plenário virtual foi do ministro Marco Aurélio Mello, que atuou na relatoria do caso enquanto Celso de Mello estava de licença médica.

A AGU solicita que Bolsonaro preste esclarecimentos por escrito, o que contraria ordem do ministro relator. Enquanto que, Celso de Mello entende que o direito de depor por escrito e escolher data não é válido para investigados, mas sim, apenas para testemunhas ou vítimas. A Polícia Federal chegou a intimar Bolsonaro na semana passada, mas a AGU recorreu ao STF.

O conflito em torno da forma do depoimento de Bolsonaro é devido a falta de regra jurídica para os casos em que o presidente da República é investigado. Nessa ação específica, a PF investiga se o chefe do Executivo tentou interferir na Polícia Federal. O inquérito foi aberto a partir de declarações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro.

A última sessão da qual Celso de Mello participará será quinta-feira, 8. O ministro se aposenta no dia 13 de outubro.

adblock ativo