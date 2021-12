Celso de Mello arquiva pedido para apurar "notícia-crime" contra general Heleno

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello decidiu arquivar a Petição (PET) 8892, notícia-crime apresentada por parlamentares para investigar declarações no ministro de Estado chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno.

Os parlamentares argumentaram com base ao texto publicado em maio por Heleno, no qual ele chamou no Twitter como "Nota á Nação Brasileira". Segundo o STF, o relator afirmou que a ação cabe ao Ministério Público (MP), e não ao poder Judiciário "ordenar o oferecimento de acusações penais pelo MP".

Mello ainda fez considerações em relação ao conteúdo publicado pelo ministro, que se referia a "consequências imprevisíveis", se caso fosse apurado o celular do presidente Jair Bolsonaro.

“O pronunciamento veiculou declaração impregnada de insólito (e inadmissível) conteúdo admonitório claramente infringente do princípio da separação de poderes”. Nesse sentido, o decano ressaltou que o respeito à Constituição e às leis da República “representa limite inultrapassável a que se devem submeter os agentes do Estado, qualquer que seja o estamento a que pertençam, eis que, no contexto do constitucionalismo democrático e republicano, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade da Lei Fundamental do Estado” disse Mello conforme o STF.

Em maio, o general Heleno publicou uma nota no Twitter a respeito do tema sobre apurar o celular do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o auxiliar do governo federal, a ação poderia trazer "consequências imprevisíveis". A partir disso, parlamentares de oposição solicitaram que as declarações fossem investigadas

