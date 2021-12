Celsinho Cotrim defende medidas de prevenção contra Covid-19 em campanha

O candidato do Pros, Celsinho Cotrim, disse que sua campanha tem adotado uma série de medidas de prevenção e combate à propagação da Covid-19.

“Eu, como candidato a prefeito, e Popó, como candidato a vice, baixamos protocolos de segurança para nossas campanhas a prefeito, vice e vereadores”, comentou.

Dentre as medidas adotadas, estão o uso de máscara em todas as atividades, o máximo de 80 pessoas em ambiente fechados, com distanciamento social, medição de temperatura, água em copos lacrados e utilização de álcool em gel. A campanha do candidato vai priorizar carreatas.

