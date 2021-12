Célia diz que pedirá perícia das obras na Justiça

Chamada de "escorpião" pelo prefeito ACM Neto (DEM) - que prometeu processá-la pelas insinuações de que as obras do Rio Vermelho, Barra e ciclovia da Suburbana foram superfaturadas - a candidata a prefeita do PPL e atual vice-prefeita Célia Sacramento reafirmou, nesta segunda-feira, 22, os termos da entrevista publicada no domingo pelo A TARDE. "Não tiro uma vírgula", disse, afirmando querer que Neto "pense na Justiça" por fazer questão que "tudo seja apurado". "Que se contrate uma empresa de auditoria para fazer uma perícia isenta sobre o custo das obras".

Célia se recusou, no entanto, a fazer uma auditoria caso seja eleita prefeita. Considera que não será necessário. "Não vai precisar pois o prefeito já disse que vai me processar. Lá (na Justiça) vou pedir uma perícia". E anunciou que vai processar o prefeito pedindo uma indenização "por danos morais" após provar na Justiça que sua tese é verdadeira.

Veja a íntegra da matéria na edição desta terça-feira do A TARDE.

adblock ativo