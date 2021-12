Cedraz diz não haver pressão que tire o TCU dos "trilhos"

Apesar da enorme pressão que o Tribunal de Contas da União (TCU) vem sofrendo, por ter apontado as chamadas "pedaladas fiscais" supostamente cometidas em 2014 pela gestão da presidente Dilma Rousseff, o presidente do TCU, ministro Aroldo Cedraz disse que "não há nenhum risco de interferência no TCU, venha pressão de onde vier. Não há risco que o TCU possa fugir dos seus trilhos".

A declaração foi feita na manhã desta quinta-feira, 20, na capital baiana, pouco antes de o ministro proferir a palestra "Panorama das Entidades de Fiscalização no Mundo Contemporâneo", no 2º Seminário Internacional de Controle Externo promovido pelo Tribunal de Contas do Estado.



Conforme Cedraz, o TCU "não se abalou em meio a toda essa turbulência que estamos vivendo" e lembrou que a apuração de irregularidades desfechada pela Operação Lava Jato começou com o trabalho das auditorias que o Tribunal de Contas realizou na Refinaria Abreu Lima (Pernambuco). Reiterou que o julgamento das contas de Dilma será estritamente técnico e que não é possível fazer um prognóstico do resultado no TCU. No momento o Tribunal aguarda a resposta do Governo Federal sobre as "pedaladas".

