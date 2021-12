Caso Donadon: Para Eliana Calmon, houve "trapalhada"

A ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se disse "muito decepcionada", com mais um adiamento, essa semana, da finalização do caso do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ela entende que, juntando com o caso do deputado-presidiário Natan Donadon, os poderes Legislativo e Judiciário, "desagradaram gregos e troianos". "Comecei a me decepcionar com o resultado do caso (Natan) Donadon. Porque eu achei que foi uma trapalhada muito grande essas idas e vindas", disse, achando que o Judiciário "ainda é um pouco tímido, não bota o guizo no gato".

Ela criticou a insegurança provocada com a situação. "Primeiro (o STF) decidiu que daria a última palavra (sobre perda de mandato). No caso de Donadon, (os ministros) voltaram atrás em razão dos dois votos (dos novos integrantes Teori Zavascki e Luís Alberto Barroso), disseram que quem daria a última palavra era a Câmara. Se era a Câmara, o Judiciário não podia mais mexer. Ou seja, a Câmara podia decidir assim ou assado. Eles (os ministros) não esperavam (que Donadon não fosse cassado), mas deveriam prever. Foi péssimo para a Câmara e pela repercussão voltou-se atrás. Achei interessante é que quem voltou atrás foi um dos ministro que votou para que a Câmara resolvesse, que foi o (Luís Alberto) Barroso".

As idas e vindas do caso Donadon "para quem examina em última instância", na visão da ministra, deixa a população muito insegura. "Isso é o que a gente ouve das pessoas humildes, das pessoas da classe média e dos doutores. Para ela "o Judiciário desagradou pela insegurança e a Câmara pela leviandade. E agora querem consertar. Isso está parecendo vestido mal costurado. O que ficou de tudo? Que todos querem fazer um pouco de jogo de cena".

