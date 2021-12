Casamento da filha do ministro da Saúde é marcado por protesto e ovada

O casamento da deputada estadual Maria Victoria (PP), filha do ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP) e da vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP), foi alvo de protesto na noite desta sexta-feira, 14. Manifestantes se concentraram em frente à Igreja do Rosário, no Paraná, onde a cerimônia foi realizada. Eles vaiaram e xingaram familiares, convidados e a noiva.

Policiais militares foram acionados para controlar a situação, permitindo a entrada da noiva na igreja. Os manifestantes e os PMs entraram em confronto e foi usada balas da borracha, bombas de gás e cassetetes. O grupo que protestava respondeu com pedras. Eles também jogaram ovos nos convidados, na noiva e nos pais dela.

Os convidados foram escoltados pela PM até o Palácio Garibaldi, onde a festa aconteceu. Os manifestantes alegaram que estavam protestando contra o "abuso de poder" dos políticos.

