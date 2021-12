Casal é assassinado dentro da casa no sul do estado

O casal Fabíola Neres Alves da Silva, de 29 anos, e Giecletson Cândido Guilherme, 35, foi brutalmente assassinado dentro da casa onde viviam, no km 789 da BR-101, na altura do município de Itamaraju (a 729 km de Salvador), no sul do estado. Segundo informações da Polícia Civil, os corpos foram encontrados na tarde de segunda-feira, 3.

Conforme peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, as vítimas apresentavam diversas lesões provocadas por instrumento perfuro-cortante, sendo que o homem teve parte do braço esquerdo decepada. Os rostos de ambos estavam desfigurados.

Vizinhos relataram a investigadores que Fabíola e Giecletson seriam naturais da cidade de Alfenas (MG). Os dois moravam ali há cerca de um ano. Moradores contaram aos agentes que a porta da residência estava arrombada. Eles também disseram que o casal costumava fazer uso de bebida alcoólica.

A delegada Rosângela Sousa, titular da Delegacia Territorial de Itamaraju, informou ao A TARDE que tomaria nesta terça, 4, mais depoimentos a fim de apurar a autoria e a motivação do duplo homicídio. Procurada posteriormente, ela não deu mais detalhes sobre o caso nem respondeu às perguntas da reportagem.

Pela manhã, policiais militares fizeram buscas na região do crime, mas nenhum suspeito foi preso. Já os corpos de Fabíola e Giecleston permaneciam no Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju.

