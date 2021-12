Casa Civil lida com 'espinhosas missões', diz Mercadante

Em seu primeiro pronunciamento à frente da Casa Civil, o ministro Aloizio Mercadante agradeceu a presidente Dilma Rousseff pela confiança na "complexa e honrosa" tarefa de chefiar a pasta, que lida com "espinhosas missões".

Mercadante, que participa nesta terça-feira, 4, de cerimônia de transferência do cargo até agora ocupado por Gleisi Hoffmann, disse ainda que sua gestão vai combinar "discrição e muito trabalho". "Portanto, a imprensa que se prepare", afirmou o ministro eu seu discurso.

Ele também desejou "êxito" a Gleisi em sua nova empreitada no Paraná - a ex-ministra deverá ser a candidata do PT ao governo do Estado e retoma agora sua vaga no Senado.

