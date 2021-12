Carta de Temer lidera no Twitter e já tem perfil na rede social

Horas depois da divulgação de detalhes da carta enviada pelo vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), à presidente Dilma Rousseff (PT), na qual lamenta ser "decorativo" e "menosprezado", o assunto ganhou o Trending Topics no Twitter e até mesmo um perfil na rede social. A #CartaDoTemer liderava, no meio da manhã entre os assuntos mais comentados no Twitter, batendo até mesmo o Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal e da Justiça, cuja data é comemorada nesta terça-feira, 8, pelos católicos.

Ainda entre os dez assuntos mais comentados no Twitter está "Vice Decorativo", também uma referência à carta de Temer. Já o perfil @CartaDoTemer foi fundado há 10 horas, logo após o assunto ganhar relevância pela imprensa. Com uma foto do vice-presidente, o @CartaDoTemer segue a linha bem-humorada de perfis criados pontualmente e já tinha quase 850 seguidores às 10h45.

No último dos 55 posts até agora, Temer aparece em uma foto com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que autorizou a abertura do processo de impeachment contra Dilma e que pode abrir caminho para o vice-presidente assumir o poder, caso ela seja afastada. Acima da foto, o diálogo: "Certas pessoas estão chegando, o que faço?". "Aja naturalmente".

