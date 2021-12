Carro de dep.Isidório é rebocado por parar em área imprópria

O carro do deputado Sargento Isidório (Pros) foi rebocado nesta segunda-feira, 30. O motorista dele estacionou do outro lado do Hotel Fiesta, no Itaigara, em uma área reservada para táxi.

"Na frente do Fiesta tem uma área de táxi e outra mais adiante. Ele parou nesse outro local e não tinha visto que tinha uma placa distante dizendo que também era para táxi", explicou.

O parlamentar participou de um evento com líderes evangélicos no local.

Procurada, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) disse, por meio da assessoria, que não se pronuncia sobre esse tipo de ocorrência.

