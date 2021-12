Cármen Lúcia determina que Ricardo Salles entregue passaporte à Polícia Federal

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, determinou que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entregue seu passaporte para a Polícia Federal nos próximos dias.

Os advogados de Salles receberam a intimação enviada pela ministra e afirmaram que irão cumprir a ordem, ainda que a julguem como "desnecessária".

"Uma vez exonerado do cargo de ministro, ele não deveria mais estar sob a jurisdição do STF, já que perdeu o foro privilegiado. A politização do Supremo Tribunal Federal é ruim para qualquer um dos lados", diz o advogado Roberto Podval, que representa o ex-ministro.

Alvo de investigações no STF, Salles pediu demissão do governo federal na última terça-feira, 23, após alegar motivos familiares. O ex-ministro é investigado, em inquérito, autorizado pelo STF a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), por supostamente ter atrapalhado investigações sobre apreensão de madeira.

