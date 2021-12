Carlinhos Cachoeira passa lua de mel em praia na Bahia

O bicheiro Carlinhos Cachoeira resolveu passar a lua de mel em um resort de luxo, na Península de Maraú, em Barra Grande, litoral baiano. Ele e a esposa, Andressa Mendonça, foram fotografados numa das piscinas do hotel, que fica em Taipús de Fora, cerca de 180 km de Salvador, onde a diária pode chegar a até R$ 3 mil.

Após ser condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto, Cachoeira passou nove meses preso e foi solto no final de novembro. Para poder deixar a cidade de Goiânia, o bicheiro depende de autorização da Justiça. A gerência do hotel foi procurada mas não quis dar mais informações sobre a estadia dos hóspedes no local.

