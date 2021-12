Carlinhos Cachoeira é preso na Operação Saqueador

A Polícia Federal (PF) prendeu em Goiânia, na manhã desta quinta-feira, 30, o contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira. A detenção foi feita no âmbito da Operação Saqueador, que também tem como alvos a Delta Construções, o empresário Fernando Cavendish e o lobista Adir Assad.

A PF também fez buscas no apartamento de Cavendish no Leblon, zona sul do Rio, mas o empresário ainda não havia sido encontrado até por volta das 8h30 desta quinta-feira.

Carlinhos Cachoeira chegou a ser preso em 2012 na Operação Monte Carlo acusado liderar uma quadrilha de jogos de azar em Goiás e no Distrito Federal. A quadrilha mantinha contato e teria se beneficiado da relação com autoridades como o ex-senador Demóstenes Torres - que chegou a ser cassado devido ao seu envolvimento com o grupo.

