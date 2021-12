Carletto negocia suplência ao Senado e desiste do PR, diz Leão

O deputado federal Ronaldo Carletto negociou vaga de suplência ao Senado na chapa do governador Rui Costa (PT) e acabou desistindo de migrar para o PR, afirmou o vice-governador João Leão para A TARDE.

Os dois estiveram reunidos longamente na terça-feira, 20. A TARDE tentou, diversas vezes, falar com Ronaldo Carletto, mas ele não atendeu ou retornou as ligações e mensagens no whatsapp. O deputado federal e presidente do PR, José Carlos Araújo, disse que não ouviu da boca de Carletto nada sobre a desistência e que "ficou sabendo" pela imprensa.

Carletto negociava há meses sua ida ao PR para onde levaria, pelo menos, quatro deputados. A ideia era a de vitaminar o PR e cacifar seu nome para negociar uma vaga ao Senado na chapa de Rui - embora também estivesse conversando, ainda que de forma velada, com o grupo do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), que deve anunciar se será ou não candidato ao governo entre 6 e 7 de abril.

Leão diz que Carletto será candidato a deputado federal pelo PP e que caso ele [ Leão] decida sair ao Senado, Carletto teria a suplência da sua cadeira. Contudo, nos bastidores o que se diz é que Carletto pode ser o suplente do ex-governador Jaques Wagner (PT) - que pode ser indicado para cargo de ministro caso o grupo político do ex-presidente Lula venha a vencer as eleições.

O mesmo se dá com Leão: eleito, pode voltar ao governo com uma boa secretaria caso Rui saia vitorioso do pleito de outubro. Nos dois casos, abriria portas para Carletto assumir a vaga.

Procurado por A TARDE, José Carlos Araújo disse que não foi informado por Ronaldo Carletto da decisão e que desagradou o fato "receber recado pela imprensa". E provocou: "Eu não estava conversando com João Leão, mas com Ronaldo Carletto. Não posso receber esse recado pela imprensa. Até agora ele, Carletto, não disse nada à imprensa nem para mim. Vínhamos conversando que tudo seria de comum acordo antes de divulgar".

Araújo contou que esteve com Carletto na terça e que em momento algum o deputado falou sobre desistência: "Estive com ele anteontem. Em momento algum ele falou sobre isso. Permanecia a ideia da migração. A dúvida só estava na data. Ele disse que no dia 2/04 talvez não, que seria melhor mais para frente".

O fato é que com essa jogada, Carletto se mantém no PP e Rui mantém o PR em sua base de apoio, o que representa entre outras coisas, tempo de TV e quebra a tentativa do grupo político do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) de atrair a legenda para seu lado.

Articulações

Leão chegou a aventar publicamente, nas últimas semanas, o desejo de disputar o Senado o que levantou a hipótese entre aliados de o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel (PSD), que também trabalha pela vaga ao Senado, ocupar a vice na chapa de Rui. Coronel, contudo, já disse que não quer.

O próprio senador Otto Alencar (PSD) disse para A Tarde, na semana passada, que a preferência para a escolha do espaço na chapa é de João Leão e que seu partido aguarda essa definição. Mas fontes próximas à cozinha de Rui dizem em anonimato que Leão está como uma espécie de coringa neste momento: não precisa deixar o governo até 7 abril porque é vice-governador e, por isso, ganha-se tempo até antes das convenções.

