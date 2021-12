Cardozo participa de ato "pela democracia" na UFBA

O ex-ministro da Justiça e ex-Advogado-Geral da União, José Eduardo Cardozo, responsável pela defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) durante o processo de impeachment está em Salvador e participa nesta quinta-feira, 13, a partir das 18h, de um ato público cujo mote é "em defesa da democracia: a luta contra o golpe aos direitos", organizado por professores da Faculdade Direito da UFBA, com apoio da Apub e do Comitê UFBA em defesa da Democracia.

Farão parte da mesa do evento, que ocorre na própria Faculdade de Direito (Graça), as professoras Daniela Portugal e Marília Muricy. O ato continua amanhã, a partir das 9h, no mesmo local, com a presença de Marília Muricy e do professor Marcelo Neves (UnB). Também amanhã, no período da tarde, o ex-ministro visita o jornal A Tarde.

