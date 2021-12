Cardápio de ministros em aviões da FAB tem coelho e rã

Além de voarem "de graça" em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), alguns ministros e a própria presidente da República podem consumir, se desejarem, iguarias exóticas no serviço de bordo. Os contratos, sem licitação, celebrados entre as pastas e a empresa RA Catering têm como objeto "prestação de comissaria aérea para o fornecimento de refeições a bordo em aeronaves oficiais", informa matéria do portal Contas Abertas, assinada pela jornalista Marina Dutra.



Se o canapé de caviar encontrado no cardápio do contrato com o Ministério da Fazenda já causou estranheza, os itens disponíveis para a Presidência da República vão além. Entre as opções, encontram-se coelho assado, costeleta de cordeiro, rã, pato, picanha e sorvetes Haagen Dazs. Firmado em janeiro, o contrato de R$ 1,9 milhão tem validade de um ano e, segundo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, responsável pelo acordo, atende a todos os órgãos ligados à pasta. Até 2 de novembro, R$ 1 milhão havia sido pago à RA Catering.



Cardápios mais simples, contendo "apenas" canapés de caviar, camarão e salmão, entre outros, são oferecidos aos ministérios do Meio Ambiente, Transportes e Ministério das Relações Exteriores (MRE).



Em resposta ao Contas Abertas, a assessoria do MRE afirmou que tais artigos, embora constantes no contrato, nunca foram solicitados. De acordo com o ministério, o cardápio é padrão da RA Catering.



Sem canapé



A assessoria do Ministério do Meio Ambiente afirmou que "a ministra nunca utilizou os itens questionados (canapés) e os assessores pagam suas próprias refeições quando em viagem".



Segundo o órgão, "a elaboração do documento é baseada em listagem básica fornecida pela empresa e também com base em contratos de outros órgãos federais".



O Ministério dos Transportes informou em nota que não foi solicitado nenhum item dessa natureza. A pasta encaminhou lista com os pedidos realizados nas viagens oficiais, que confirmam que os representantes do órgão não solicitaram os alimentos "sofisticados".



Resposta semelhante foi encaminhada pelo Ministério da Fazenda, cujo contrato foi divulgado na semana passada: "A opção oferecida pela fornecedora do serviço jamais foi utilizada pelo ministro". O órgão não respondeu se vai retirar o item do cardápio.



No entanto, o contrato assinado pelo Ministério da Integração Nacional não contém os famosos canapés de caviar, o que afasta a justificativa de o cardápio oferecido pela RA Catering ser padrão. Ao custo de R$ 102 mil, o acordo se limita a lanches simples, como sanduíches e frutas, itens também presentes nos demais contratos.



O mesmo acontece com o cardápio da Advocacia Geral da União, que, de acordo com o órgão, inclui apenas café da manhã, refrigerantes, suco, água e descartáveis. O pacote foi fechado por R$ 8,5 mil, do qual, de acordo com a pasta, R$ 2,9 mil já foram pagos.



O valor total dos contratos firmados pelos órgãos não necessariamente será utilizado, pois a demanda é vinculada à necessidade do serviço.



Contratos



Em 2013, até o início de novembro, nove ministérios, a Presidência da República, a Vice-Presidência e a Advocacia Geral da União pagaram juntos R$ 1,7 milhão à empresa RA Catering.



O valor se refere às ordens bancárias emitidas à instituição, que presta apenas serviços de comissaria aérea para o governo federal. A informação foi dada pela empresa ao Correio Braziliense, que apurou os contratos de serviços de bordo em parceria com o Contas Abertas. As contratações foram realizadas sem licitação.

