Capitão Alden diz que Bolsonaro defende Constituição e ataca Rui Costa

O deputado estadual Capitão Alden compareceu à manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro na manhã de terça-feira, 7, no Farol da Barra, em Salvador. Em cima de um trio, o parlamentar afirmou que Bolsonaro é o presidente "que mais respeita a constituição", apesar do próprio Bolsonaro defender medidas inconstitucionais e golpistas, como a intimidação de ministros do Judiciário e de profissionais da imprensa.

"O presidente Jair Messias Bolsonaro desde o momento que assumiu a presidência da república foi o presidente que mais respeitou a Constituição Federal. Ele sempre trabalhou e atuou dentro das quatro linhas da Constituição Federal. Todos afirmaram e afirmavam que o presidente seria genocida, seria ditador, queria matar os homossexuais, queria matar as mulheres, queria matar todo mundo, mas hoje nós vimos e estamos vendo que ele é o homem que mais respeita a Constituição Federal", disse Alden.

De acordo com Alden, o governador Rui Costa (PT) teria tentado silenciá-lo. "O governador quer calar a minha voz e calar a voz do povo", afirmou o parlamentar, sem explicar a maneira pela qual Rui teria tentado calá-lo.

Alden disse que a Assembléia Legislativa da Bahia (Alba) tem atuado contra a "liberdade de expressão" e pediu aos manifestantes "atenção" ao escolher seus representantes.

"Cuidado com os representantes que vocês escolhem na Bahia. Está em vigor uma lei pune quem compartilhar informações falsas, podendo atribuir uma multa de até vinte mil reais. Apenas três parlamentares na Assembleia Legislativa votaram contra esse absurdo de lei que impede o direito do cidadão de expressar a sua vontade, a sua liberdade de expressão. Hoje estamos aqui gritando é por liberdade, é por democracia e nada mais além disso", destacou.

adblock ativo