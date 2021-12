Cantora Gilmelândia filia-se a partido político

A cantora Gilmelândia filiou-se ao Partido da República (PR), nesta sexta-feira, 1º, um dia antes do fim do prazo de filiação que se encerra neste sábado, 2. Ela foi à sede do partido, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, juntamente com a presidente do PR Mulher, Kátia Bacelar.

As duas foram recebidas pelo presidente estadual do PR, deputado federal José Carlos Araújo, que também é presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

"Eu faço trabalho social há 15 anos. Sou madrinha do combate ao câncer. Faço mágicas em abrigos, orfanatos, hospitais. Já fui convidada outras vezes por vários partidos. Após o convite de Kátia Bacelar, senti no coração que dessa vez deveria vir", disse Gilmelândia, por meio de nota, sobre a ideia de ingressar na política.

A cantora informou ainda que pretende batalhar pelo turismo em Salvador e na Bahia. Ela já tem projetos para o desenvolvimento e crescimento do setor.

Kátia Bacelar, presidente do PR Mulher, argumenta que desenvolve um trabalho constante para incentivar novas filiações femininas ao partido. "A filiação de Gil, assim como a de outras candidatas de peso, tanto no estado como na capital, é fruto desse trabalho".

"O PR fica lisonjeado com a presença das mulheres no nosso partido. É muito importante para nós e também para a política, sobretudo quando se trata de mulheres com talento, como Gilmelândia", comentou o presidente do PR, deputado federal José Carlos Araújo.

