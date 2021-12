Cantor Leonardo nega ter feito áudio comemorando prisão de Lula

O cantor Leonardo utilizou seu Instagram nesta sexta-feira, 26, para desmentir o áudio que viralizou no WhatsApp na última quarta-feira, 24, logo após a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na fala, o sertanejo (ou imitador) comemora a derrota do líder petista nos tribunais.

Cantando 'Alô, Goiás! Alô, Brasil! A casa do Lula caiu!', um homem ainda brinca que o ex-presidente "vai beber igual a um condenado, só que na cadeia" e chamou os petistas e o deputado federal Jean Wyllys, do PSOL, de 'vagabundos'.

"Estou aqui para esclarecer um lance que está rolando nos grupos de WhatsApp, dizendo que a voz é minha, sou eu que estou falando. Já estou aqui para desmentir que não sou. Eu jamais julguei político um, político dois ou político três. Não tenho nada com isso que está acontecendo. Só torço para que o nosso Brasil seja bem melhor do que está, que nós merecemos", esclareceu o cantor, que afirmou estar à caça do imitador.

"Nosso escritório está tomando todas as coisas cabíveis para que a gente ache esse cara que está falando essas bobagens no WhatsApp. Não sou eu, tá bom? Os meus vídeos são caseiros, minhas músicas são conhecidas por causa de 'Leandro e Leonardo'. Não tem nada a ver com o que esse cara está falando. Vou te achar, caboclinho", concluiu.

Em um trecho do arquivo, que tem a voz parecida com a do cantor, diz: "Alô, meu povo brasileiro. Aqui quem fala com vocês é o cantor Leonardo. Eu, como pecuarista e produtor rural desse Brasil, estou aqui comemorando a casa do Lula caiu, todo mundo está feliz. E hoje, aqui na fazenda Talismã, nós vamos comemorar bebendo todas e também o Lula vai comemorar, vai beber igual a um condenado, só que na cadeia, né? O brasileiro hoje tem que comemorar muito, porque lugar de bandido, vagabundo, igual o Lula e essa turma do PT, é na cadeia. E, graças a Deus, o brasileiro hoje venceu. E você, que queria vazar do Brasil se o Lula fosse preso, o caminho está aberto. Você, o Jean 'Williams', essa turma de vagabundos pode vazar do Brasil que o Goiás é nosso", comemora.

Confira o vídeo abaixo:

