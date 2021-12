Candidatura de Leo Prates se consolida e conta com 36 votos

A menos de cerca de um mês das eleições para a presidência da Câmara Municipal de Salvador, a candidatura do vereador Leo Prates (DEM) já conta com o voto de 36 dos 43 edis, entre eles seis pré-candidatos que desistiram da disputa para apoiar o democrata.

O atual presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB), que estava interessado em disputar a reeleição, não deve mais ser candidato. Informações de bastidores dão conta de que Câmara deve assumir uma secretaria na gestão do prefeito ACM Neto (DEM). No total, o democrata conta com 29 votos da base aliada do prefeito e sete da oposição e dos que se dizem independentes.

O mais recente apoio a Prates foi do recém-eleito Cezar Leite (PSDB), que teve a candidatura deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na última quarta-feira e vai ocupar a vaga de Atanázio Júlio (PSDB), que vira primeiro suplente. Apesar de ter conquistado 36 votos, Prates diz que a eleição não está definida e que vai continuar dialogando com os colegas.

“Vamos continuar conversando dentro desse processo coletivo para chegar com a candidatura consolidada no dia 2 de janeiro. Vamos continuar trabalhando para mostrar que nossas ideias são as melhores para a Câmara”, afirma.

Nas negociações para a composição da mesa diretora, em caso da eleição de Prates, A TARDE apurou que está praticamente definida a ida de Suíca (PT) para a Ouvidora. Além disso, Isnard Araújo (PHS), que era pré-candidato e desistiu para apoiar o democrata, pode assumir uma vice-presidência.

Independência

O vereador Hilton Coelho (PSOL) também declarou que é candidato à presidência da Casa. Ele diz que seu nome representa uma candidatura independente. “É assim que lançamos nosso nome para as vereadoras e vereadores com responsabilidade com a cidade e que não se sentem confortáveis em apoiar golpistas e governistas”, disse.

