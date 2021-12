Candidatos têm que parar de descumprir a lei eleitoral

Em agosto deste ano, Ruy Nestor Bastos Mello assumiu a vaga de procurador regional eleitoral na Bahia, após atuar como procurador auxiliar desde novembro de 2013. Baiano, Ruy ficou surpreso com o grau de desrespeito à legislação eleitoral observado em todo o estado durante a campanha e disse que a situação na Bahia é "muito pior" do que, por exemplo, a de Sergipe, onde foi procurador regional eleitoral entre 2010 e 2012. "Lá, as pessoas também descumprem a legislação, mas há um sentimento maior de observância das regras eleitorais", afirma. Segundo Ruy, é preciso haver mais fiscalização, mas também uma mudança de postura dos candidatos, que, de acordo com ele, são beneficiados pela lei eleitoral. "Os candidatos precisam de um freio de arrumação", defende.



Quais foram as irregularidades mais cometidas durante a campanha?



A Procuradoria ajuizou 31 ações de impugnação de registro de candidatura com base na Lei da Ficha Limpa. A principal irregularidade apontada foi a rejeição de contas por decisões dos tribunais de contas dos Municípios, do Estado e da União. Após essa fase, nos defrontamos com a campanha propriamente dita, com propaganda nas ruas através de placas em locais irregulares. Depois, veio a propaganda na rádio e televisão, onde também houve muitas irregularidades. Neste particular, quem mais agiu foram os próprios candidatos, uns contra os outros. Para você ter uma ideia, o total de representações de propaganda e direito de resposta registradas aqui foi de 1.332. De direito de resposta, foram 365. Agora, pós eleição, vamos entrar em outra fase, também complicada, do julgamento das prestações de contas. Por previsão legal, o tribunal tem que julgar até oito dias da diplomação todos os processos de prestação de contas dos candidatos eleitos, alguns suplentes e dos partidos e coligações.



Falta maior fiscalização para coibir comportamentos como a boca de urna ou outras formas de propaganda irregular?



No primeiro turno, eu fiz uma ronda na cidade com procuradores e motoristas. O que a gente viu foi um desrespeito absurdo à legislação. Cabos eleitorais nas ruas entregando santinhos, entregaram até para o carro da Procuradoria na maior cara de pau. Gente fazendo arruaça, bebendo. Eu já fui procurador em Sergipe e o que eu senti aqui na Bahia é que há um grau de desrespeito à legislação muito grande.



O desrespeito aqui é maior do que em Sergipe?



Muito maior. Lá, as pessoas também descumprem a legislação, mas há um sentimento maior de observância das regras eleitorais. Aqui, no dia da eleição, foi realmente complicado. Tivemos a atuação da Polícia Militar em alguns locais, houve algumas prisões efetuadas, mas acredito que nas próximas eleições precisaremos de uma fiscalização maior porque, infelizmente, é difícil conscientizar a população. Precisa haver mais policiais nas ruas fiscalizando, fazendo apreensões de pessoas que estão irregulares. E também precisa haver um nível maior de conscientização dos candidatos, dos políticos.



Muitos candidatos sequer respeitavam o horário de colocação das placas e as deixavam no mesmo lugar durante a noite. Sai mais barato desrespeitar a legislação?



A legislação é extremamente benéfica para o candidato. A regra prevê que o candidato que coloca uma placa irregular deve ser notificado pela Justiça Eleitoral para se defender e retirar em até 48 horas. Depois, ele pode ser julgado e pode receber uma multa, que varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Então, o candidato coloca dez placas em uma via movimentada da cidade, como a Paralela, e espera alguém provocá-lo para tirar. Enquanto isso, a imagem dele é divulgada. No final das contas, quando chegar a notificação, ele diz: 'Desculpe aí, doutor. Tirei minha placa'. A Justiça Eleitoral conseguiu retirar mais de 15 mil placas só aqui em Salvador. Mas, mesmo assim, parece que não se trabalhou, porque a cidade continuou do mesmo jeito. Para as próximas eleições, acredito que haverá uma diminuição, porque serão proibidos os cavaletes. Infelizmente, a gente percebe que os candidatos precisam de um choque de organização, de obediência à legislação eleitoral. Precisa de um freio de arrumação. O Ministério Público e a Justiça fizeram o que era possível, mas não temos pernas suficientes para ficar cuidando de cada placa.



Existe um comparativo numérico com outros estados?



Numérico, eu não diria. Mas a sensação de colegas é algo gritante. Eu até pedi a um colega de Sergipe, onde trabalhei, que me mandasse um vídeo das ruas de lá para mostrar aqui aos juízes. E ele fez um vídeo de cinco minutos, andando de moto pela cidade, sem placa nenhuma em jardim. E aqui era um caos. Não só aqui foi assim. Em Brasília também estava complicado, Recife também. Mas em alguns estados há um comprometimento e obediência. Aqui não houve.



Tem muito muro na cidade pintado até hoje.



A gente está abrindo um procedimento para tentar, mais uma vez, fazer com que os candidatos façam o que eles têm que fazer. O que nos causa certa surpresa é que eles deveriam dar o exemplo, porque são eles que vão gerir os nossos interesses e nos representar. O candidato precisa ser responsável pela sua campanha, e não deixar isso para o marketing. Se está errado, não pode ser feito. Eu encaminhei um ofício para os promotores, que provavelmente adotarão medidas extrajudiciais ou judiciais.



Foram instauradas ações relativas à compra de voto?



Nós ainda estamos no prazo para propor ações que visem cassação, por compra de voto, abuso de poder econômico e tal. Houve uma ação recente, por abuso de poder e conduta vedada a agente público, contra o vereador Suíca, por suposto uso de uma ONG. E teve outra ação que o colega Mário [Medeiros] ajuizou por compra de voto. A apuração de compra de votos em uma eleição estadual é mais complicada, por ser uma eleição maior. Agora, a dificuldade de prova é realmente complicada. Para que haja uma cassação de mandato, é preciso uma prova robusta. Depois da eleição, a gente vê muito no interior cinco, seis ou sete testemunhas dizerem 'fulano comprou meu voto'. Aí é a fala de um contra a fala do outro. A prova não é boa, mesmo a gente sabendo que muitas vezes o fato é até verdadeiro. É preciso muitas vezes um vídeo, um áudio. Mas há algumas investigações em curso. A data-limite para o ajuizamento dessas ações é a diplomação.



Antes do segundo turno, a Procuradoria se manifestou de que não deveria haver um aumento da frota para o transporte de eleitores, em relação ao primeiro turno. O PT e aliados haviam declarado que tentariam "equacionar" a questão do transporte. Houve algum pedido?



Isso foi discutido em sessão. Não houve um julgamento específico de algum processo ou pedido. Após algumas notícias na imprensa, de candidatos e partidos reclamando da abstenção no primeiro turno e dizendo que queriam atuar junto à Justiça Eleitoral para aumentar a frota, até cedendo veículos, isso trouxe ao Ministério Público uma preocupação. E eu levei ao corregedor e ao presidente da sessão que o aumento da frota seria inaplicável por causa da lei, que prevê no calendário eleitoral data-limite para a definição da frota e percursos. Os juízes concordaram que o entendimento deveria ser esse, até para evitar prejuízo à imagem do tribunal.



Como avalia a atuação do tribunal durante as eleições?



Na parte de propaganda, os três juízes auxiliares foram realmente bastante rigorosos no cumprimento da legislação. E também em relação aos pedidos de direito de resposta. Porque nem toda invocação de um ato falho de um candidato enseja direito de resposta. Foi muito célere no julgamento dos processos, como tem que ser. Na parte dos registros de candidatura, o tribunal julgou a maioria das nossas ações improcedentes porque se baseou no entendimento anterior da jurisprudência de que, no caso de rejeição de contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e havendo a Câmara de Vereadores derrubado o parecer prévio, teria que valer a decisão da Câmara. E essa jurisprudência foi superada no Tribunal Superior Eleitoral. Como outros tribunais, o TRE baiano poderia até ter avançado um pouco mais nessa questão de defesa da probidade, mas adotou uma jurisprudência anterior, consolidada na época. Hoje, há uma jurisprudência um pouco diferente, que avalia que, se o tribunal de contas identificar atos de improbidade e julgá-los irregulares, seja no parecer prévio ou em termos de ocorrência, pouco importa a decisão da Câmara.



Na campanha, houve muitas ações por propaganda antecipada e os políticos reclamam, dizem que isso é levado de forma muito intransigente. Como o senhor vê essa reação?



O detalhe é que é uma legislação que eles mesmos criam. A Procuradoria entrou com várias representações de propaganda antecipada, seja quando eles utilizavam o espaço da propaganda partidária para fazer campanha pessoal ou quando havia distribuição de informativos parlamentares. No interior, também houve condenações de prefeitos que eram candidatos, por distribuição de informativos mostrando as gestões, no intuito claro de propaganda antecipada. A nossa atuação é rigorosa porque, na propaganda antecipada, você sai na frente de forma indevida. Quem não tem a oportunidade de ter esse espaço acaba perdendo. É uma questão de isonomia. A nossa atuação é sempre rigorosa. O que os candidatos vão achar ou não... eu espero que eles entendam e parem de descumprir o que diz a lei.



Há uma discussão em curso sobre a reforma política. Caso feita, isso poderia ajudar a reduzir, de alguma forma, o número de crimes eleitorais?



Quando se fala em reforma política, a gente tem que lembrar que ela vai ser feita pelos próprios candidatos e cada um tem os seus interesses. A Lei da Ficha Limpa, por exemplo, foi de iniciativa popular. Por conta da pressão popular, acabou sendo aprovada. Acho que o Brasil precisa há muito tempo de uma reforma política, mas não é a palavra mágica que vai mudar tudo. Tem que se discutir com a sociedade o financiamento de campanha, a existência das coligações, a questão do quociente eleitoral, se a sociedade vai confiar em uma votação por lista, etc. Eu não tenho ideias formadas sobre esse tema. E como procurador a gente tenta não se meter na formação da legislação. O que eu acho prejudicial hoje em dia é o financiamento altíssimo de campanha, mas não sei se vedar o financiamento de empresas vai melhorar porque, pelo contrário, pode provocar o caixa 2.



E qual a sua opinião sobre o fim da reeleição?



Acho que a reeleição não é um mal em si mesma. O problema é a manutenção do presidente ou do governador no cargo nos últimos seis meses. Para concorrer a outro cargo, ele se afasta. Mas para disputar o próprio cargo, não. É complicado de administrar o uso da máquina pública. Nesse ponto, não precisaria nem de uma reforma. Até uma mudança de interpretação constitucional poderia ser feita, obrigando o afastamento para não permitir o uso da máquina. Às vezes, a própria aparição dele já prejudica os demais candidatos.

