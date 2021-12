Candidatos ao MP querem investir mais

No último debate entre candidatos a chefe do Ministério Público da Bahia (MP-BA), realizado nesta quarta-feira, 3, em Salvador, os cinco postulantes ao cargo - Márcio Fahel, que concorre à reeleição, e os promotores de Justiça Alexandre Cruz, Ediene Lousado, Millen Castro e Pedro Maia - prometeram mais investimentos e uma maior aproximação com o Ministério Público Federal (MPF) nas ações de combate ao crime organizado e à corrupção.

Os promotores também defenderam "cortar na carne" se for preciso no julgamento de representantes do Ministério Público da Bahia envolvidos em denúncias, e uma relação de "autonomia" e "independência" com o Poder Executivo estadual. Por força constitucional, cabe ao governador do estado escolher, da lista tríplice a ser eleita no próximo dia 15, aquele que será o novo procurador-geral.

O debate foi promovido pela Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (AMPEB) em parceria com o Grupo A TARDE, na Sala do Conselho Superior do MP, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os promotores-candidatos tiveram a oportunidade de responder a perguntas formuladas por jornalistas de quatro veículos de comunicação e da sociedade civil, como a Associação Bahiana de Imprensa (ABI).

Eleição e Lava jato

A proximidade de mais uma eleição municipal e os resultados da Operação Lava Jato foram citados, por vários dos candidatos, como uma necessidade de o futuro promotor-geral buscar uma maior articulação com o MPF nas ações de combate à improbidade administrativa (uso da máquina pública, caixa-dois, etc), ao crime organizado e à corrupção.

O promotor Alexandre Cruz se comprometeu em fortalecer as unidades do MP-BA encarregadas desta tarefa, uma vez que, afirmou, estão desaparelhadas. "Precisamos alocar número de promotores de Justiça suficiente para exercer esta atividade".

O atual procurador-geral, Márcio Fahel, rebateu dizendo que já há uma rotina de diálogo e de atuação conjunta com o MPF, o MPT e MPE. "Claro que toda instituição deve estar em processo de aprimoramento. Essa é uma das questões que devem estar recebendo rotineiramente todo tipo de investimento e atenção".

O promotor Milen Castro disse que é preciso fortalecer o Gaeco ( Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado), no sentido de trazer mais promotores para atuar na capital como interiorizar a atuação do grupo. "Sabemos que a corrupção está alastrada em todas as cidades e não só na capital", afirmou ela.

Um dos responsáveis pela vinda à Bahia dos procuradores do MPF que estão à frente da Lava Jato, quando apresentaram as técnicas de investigação, o promotor Pedro Maia lembrou da sua atuação no grupo de ações especiais de combate à sonegação fiscal e defendeu mais recursos em qualificação e tecnologia.

"O combate da macrocriminalidade organizada e da corrupção passa por investimentos em pessoas e em modernas técnicas de investigação, com capacitação permanente e investimento na área de tecnologia e inteligência", disse o promotor de justiça.

Já a promotora Ediene Lousado frisou que o MP-BA atua com estratégia, o que prevê a articulação e a parceria com o MPF em diversas áreas, não só no âmbito do combate e defesa do patrimônio público, mas em outras, como o meio ambiente. "Há necessidade de estruturação dos órgãos internos do MP para este combate, tanto em termos de recursos humanos como tecnológico", argumentou.

adblock ativo