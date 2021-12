Candidato à reeleição, ACM Neto busca definir chapa

O prefeito ACM Neto foi neste sábado, 2, ao 2 de Julho, considerado teste de popularidade para políticos, no embalo da sucessão municipal e das tratativas para o cargo de vice-prefeito que ainda não está definido.

Apesar de afirmar que a data não era para "falar de política", Neto, virtual candidato à reeleição, disse que, antes de qualquer escolha, sentará para conversar com a atual vice-prefeita, Célia Sacramento.

"Tudo vai pesar na minha escolha. E eu, por uma questão de parceria e respeito a minha vice-prefeita, começarei as conversas exatamente com ela. Vai ser a primeira pessoa que vou conversar antes de qualquer partido ou liderança", afirmou.

Por sua vez, Célia disse que há "total" possibilidade dela permanecer como a vice-prefeita na chapa de Neto para a reeleição. "Estou confiante", afirmou.

Neto disse, também, que o PMDB, partido do deputado estadual Bruno Reis, um dos candidatos ao cargo de vice-prefeito, tem "peso" na decisão e que está tratando com o atual governo federal "mais de R$ 1 bilhão em projetos".

Além de Reis, estão no páreo o ex-chefe da Casa Civil Luiz Carrera (PV), o ex-chefe de gabinete João Roma (PRB), o ex-secretário de Urbanismo Sílvio Pinheiro, o presidente da Câmara, Paulo Câmara (PSDB) e o ex-secretário de Educação Guilherme Bellintani (DEM), o único que não compareceu ao desfile.

Peso do PMDB

"Já disse e vou repetir, o PMDB teria peso nessa decisão em qualquer hipótese. É o maior partido do meu conjunto de aliados. Seja para o presente ou para o futuro, é imprescindível essa parceria. Não é porque hoje o PMDB está no governo ou tem um ministro que isso vai fazer diferença. O PMDB tem muita importância nesse processo", ressaltou o prefeito.

O deputado Bruno Reis foi colocado no ombro de outras pessoas duas vezes no trajeto, enquanto gritavam "é Bruno e Neto". No entanto, o prefeito disse que decidirá ainda em julho, mas "sem pressa" e que não teme influência da baixa popularidade do presidente interino Michel Temer (PMDB). "Pelo amor de Deus. Tá doido. Tenho nada com isso", disse.

Vice é uma incógnita

O nome para vice-prefeito na chapa para reeleição de ACM Neto só deverá ser decidido no final deste mês, de acordo com o prefeito. No entanto, segundo uma fonte ligada a Neto, ele iniciará na terça-feira conversas com os partidos pelo interior do estado, pensando na eleição para governador de 2018.

Guilherme Bellintani estava viajando e não compareceu ao desfile. Já Sílvio Pinheiro disse que preferia não falar antes da decisão: "Não me atreveria antes dele". João Roma disse que os candidatos são "novos quadros da política" revelados pela gestão de Neto e que "a população anseia por renovação".

Por sua vez, Bruno Reis frisou a ligação com seu partido. "A aliança com o PMDB é fundamental para o sucesso da gestão atual como também para o futuro", opinou. "O prefeito é o líder do processo. Ele vai escolher", disse Paulo Câmara. "Será objeto de uma escolha não só do prefeito mas de todos os partidos coligados", acrescentou Luiz Carrera.

