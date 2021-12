Campanha de ministro foi paga com dinheiro dentro de caixa, diz dirigente do PSL

A vice-presidente do PSL em Conselheiro Lafaiete (MG), Ivanete Maria da Silva Nogueira, afirmou em depoimento à Polícia Federal que gastos de campanha do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foram pagos com dinheiro em espécie e entregues a ela dentro de uma caixa. Caso teria acontecido dois dias antes da eleição de 2018.

No dia 27 de agosto, Ivanete entregou documentos que comprovam a contratação de panfleteiros e de um salão para o lançamento da campanha de Álvaro Antônio a deputado federal. A dirigente contou que um assessor do ministro não quis os recibos dos serviços prestados, segundo informações da Folha de São Paulo.

De acordo com as investigações, nenhum desses casos figura na prestação de contas entregue à Justiça pelo ministro ou pelo PSL.

Os depoimentos de Ivanete fazem parte do inquérito e agora estão com a Promotoria e com a Justiça de Minas, que decretou segredo de Justiça sobre o caso.

adblock ativo