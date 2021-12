Caminhada em Salvador reúne 12 mil, segundo Polícia Militar

Cerca de 12 mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar, realizaram, nesta quinta-feira, 31, - quando o golpe militar completa 52 anos - em Salvador, um ato em memória dos mortos e desaparecidos durante a ditadura e se manifestaram contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, cujo processo já está em debate na Câmara dos Deputados.

Durante o ato, os participantes argumentaram que caso o impeachment da presidente seja aprovado, o Brasil sofrerá um novo golpe, por considerarem não haver argumentos jurídicos para o impedimento de Dilma.

Representantes de partidos como PT, PSOL, PC do B, além de entidades como CUT, CTB, MST e Intersindical marcaram presença na caminhada, que saiu do Campo Grande e seguiu até o Campo da Pólvora, em frente ao Fórum Ruy Barbosa, em trajeto que durou cerca de duas horas. Políticos de diversos partidos também participaram do ato.

A manifestação contou também com a participação de advogados e médicos, que protestaram contra a posição adotada por entidades que representam suas categorias, que são favoráveis ao impeachment.

Cerca de 600 advogados baianos assinaram um manifesto com posicionamento contrário ao adotado pelo Conselho Federal da OAB, que protocolou um pedido de impeachment da presidente Dilma.

"Consideramos que não há fundamento jurídico para o impedimento da presidente. Os advogados querem um amplo debate para que a OAB não repita o erro de 1964 (quando foi favorável ao regime militar)", disse Sara Mercês, que representou advogados contrários à posição da OAB.

Os participantes do protesto levaram cartazes, faixas com frases em defesa da presidente Dilma e do ex-presidente Lula, fazendo críticas ao PMDB, ao juiz federal Sérgio Moro e a "setores da mídia".

Interior do estado

No município de Araci, no interior da Bahia, cerca de 500 pessoas, segundo os organizadores, se reuniram na Praça da Conceição no final da manhã desta quinta, com gritos 'contra o golpe'. Segundo cálculos da PM, o número de participantes era de 40 a 50.

