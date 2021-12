Câmara votará reforma tributária na segunda

Lideranças do governo vão votar a reforma tributária do Executivo municipal (projetos 160/13 e 161/13) na segunda-feira, dia 3 . A oposição, em decisão unânime, decidiu votar contra a matéria.

Mas a oposição abre uma brecha para a negociação. Vai sugerir a retirada do projeto da criação das duas empresas de economia mista, subordinadas à Secretaria Municipal da Fazenda

Foi esse o resultados das duas reuniões que ocorreram na terça-feira, 28, logo após a sessão ordinária da Câmara de Vereadores e que duraram cerca de quatro horas.

Uma reunião foi com lideranças de partidos da base de apoio ao prefeito ACM Neto (DEM). A outra, com todos os 11 integrantes da oposição. No início da tarde de terça, vereadores das duas bancadas também se encontraram no gabinete do presidente Paulo Câmara (PSDB).

Esse encontro fez parte da tentativa do governo de flexibilizar o posicionamento dos partidos da oposição que haviam fechado questão em relação ao voto contrário, como PT e PCdoB, e garantir a coesão da sua bancada.

Alteração - No início da tarde, convencer alguns vereadores da oposição ainda parecia possível. O vereador Suica (PT) garantia que votaria de acordo com a sua consciência, a despeito da decisão do seu partido.



"Vou votar como for melhor para a cidade", disse, embora defendendo mais tempo para discussão do projeto. Mas, segundo o líder da bancada oposicionista, Gilmar Santiago (PT), no final da noite toda a bancada tomou uma decisão única, inclusive o PSB, que ainda não havia anunciado a sua posição.

Para a oposição, a questão central na determinação de rejeitar o projeto do executivo é a criação das duas empresas de economia mista, por considerar que elas vão assumir o papel do governo.

"É prerrogativa da administração a arrecadação e o controle do patrimônio do município", observou Gilmar. "Se isso for acatado, podemos sentar para discutir outros pontos do projeto", afirmou.

Para o vice-líder Leo Prates, apesar de essa ser uma decisão que cabe unicamente ao Executivo, é pouco provável uma mudança desse porte.

"Alteraria o projeto. As empresas tornam possíveis as Parcerias Público Privadas (PPP), fundamentais para o desenvolvimento da cidade", diz ele, que confia na aprovação da matéria. A sessão será longa, já que a oposicão quer usar o tempo regimental para discussão. "Acredito que teremos os 29 votos. Todos sabem que a reforma traz avanços para a cidade". Prates diz que o projeto 160/13, que trata da reforma administrativa, precisa só de 22 votos para ser votado. O líder da oposição discorda. "Querem alterar as regras do jogo".

