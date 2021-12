Começou no fim da tarde desta quarta-feira, 25, a votação com chamada nominal dos parlamentares na sessão da Câmara dos Deputados que aprecia a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

Estadão Conteúdo l Daiene Cardoso, Igor Gadelha, Julia Lindner e Isadora Peron Câmara vota denúncia contra Temer no plenário

O primeiro a votar a favor do parecer do relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) foi de Paulo Maluf (PP-SP). Antes do início da votação em si, os partidos fizeram a orientação de suas bancadas.

PMDB, PP, PSD, PR, PTB, PRB, DEM, Avante, Solidariedade, PSC e PEN recomendaram voto sim ao parecer, mas PSDB e PV liberaram seus deputados a votarem como quiserem.

Os partidos de oposição (PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, PPS, PHS e Rede) orientaram a bancada a votar contra o arquivamento da denúncia.

adblock ativo