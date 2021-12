Câmara tenta acabar com voto secreto e criar ficha limpa

Os projetos de Voto Aberto e Ficha Limpa devem ser votados nesta quarta-feira, 10, na Câmara de Salvador, impulsionados pelos protestos populares que tomaram as ruas da cidade. Mas, embora pautado pelos temas de interesse social, os projetos de lei propostos pelos vereadores deixam brechas para questionamentos.



Limitado pelo que prevê a Constituição Federal, o projeto de Voto Aberto, de autoria do presidente da casa, Paulo Câmara (PSDB), se aprovado, só pode acabar com o sigilo na votação das contas do Executivo. Já os projetos que exigem ficha limpa, de autoria de Henrique Carballal (PT) e Joceval Rodrigues (PPS) não mostram com clareza se a lei, aprovada, alcançará o legislativo, que, além do seu quadro, mantém cerca de 500 assessores parlamentares.

Rodrigues diz que sim. "A lei será aplicada no âmbito do serviço público municipal, como uma emenda à Lei Orgânica", afirmou. Por terem o mesmo teor, ainda não se sabe se será o projeto de Rodrigues ou de Carballal que será apreciado hoje.

A oposição quer que a audiência pública com o Movimento Passe Livre, na quinta-feira, 11, às 14 horas, discuta cerca de 80 projetos de mobilidade urbana que tramitam na casa. "Há anos que o legislativo não discute nada sobre tarifa", disse o líder da bancada, Gilmar Santiago (PT).

