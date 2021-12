Câmara seguirá com processo no Conselho de Ética contra Daniel Silveira

O Conselho de Ética da Câmara aprovou, nesta segunda-feira, 22, a continuidade do processo disciplinar apresentado pelos partidos Rede, PSOL e PSB contra o deputado federal Daniel Silveira (PSL). Foram 11 votos a favor do relatório e dois contrários, sendo os votos contra registrados pelos deputados Fábio Schiochet (PSL) e Hugo Leal (PSD).

Silveira foi preso em flagrante pela Polícia Federal no dia 16 de fevereiro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele, que já é alvo do inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos, publicou um vídeo com ofensas, ameaças e pedido de fechamento do Supremo, segundo a decisão do ministro.

No dia 14 de março, SIlveira foi solto para cumprir pena em casa, com tornozeleira eletrônica, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O ministro negou o pedido de liberdade provisória feito pela defesa do parlamentar e estabeleceu uma série de restrições a Silveira.

