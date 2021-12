Câmara rejeita denúncia contra Michel Temer

Após uma intensa articulação política que mobilizou o Palácio do Planalto nos últimos 34 dias, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta, 2, a autorização para que o Supremo Tribunal Federal julgue a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer.

O parecer do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), que recomendava o arquivamento da acusação formal feita pela Procuradoria-Geral da República, recebeu 263 votos favoráveis, 227 contrários. Um total de 23 não votaram ou se abstiveram. Com a decisão, a denúncia contra Temer por este crime só poderá ser eventualmente analisada após o peemedebista deixar o cargo. A vitória do governo já era esperada. O placar ficou dentro do esperado pelos auxiliares do presidente.

Para barrar a denúncia, Temer precisava do apoio de ao menos 172 deputados. Já a admissibilidade da acusação dependia de pelo menos 342 votos, ou 2/3 da Câmara. A investida do governo não parou. Ministros e líderes partidários negociavam emendas até durante a sessão da Câmara.

Ao anunciar o voto contra o prosseguimento da denúncia, boa parte dos deputados governistas usou como justificativa a recuperação econômica e a necessidade de aprovação das reformas no Congresso. Foi a primeira vez que um presidente da República sofreu acusação formal por um crime comum no exercício do cargo.

Temer foi denunciado por corrupção passiva sob a acusação de ser o destinatário de uma mala com R$ 500 mil repassados pela J&F para o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), seu ex-assessor. Um aval da Câmara poderia levar ao seu afastamento da Presidência por até 180 dias caso a denúncia fosse aceita.

O peemedebista, porém, poderá ser alvo de novas acusações. Ontem chegou ao Supremo pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para que Temer e seja incluído no rol de investigados do inquérito do "quadrilhão" do PMDB da Câmara no âmbito da Lava Jato.

Clima

A oposição representada por partidos como PT, PCdoB, PSOL e Rede precisava de mais 115 votos para obter os 342 mínimos para admitir a investigação contra o presidente. Não conseguiu.

A votação foi iniciada às 18h20 com a chamada dos partidos por estado da federação. A partir das 20h, com 488 deputados em plenário, a contagem de votos já mostrava o resultado que mais tarde se confirmou. Não havia como a oposição reunir 342 votos para prosseguir com a denúncia.

No salão verde, a reportagem de A TARDE em Brasília conversou com líderes e parlamentares de todas as correntes que admitiam a derrota já no meio da tarde de ontem. Quando a sessão foi encerrada, por volta das 22h, os oposicionistas jogaram confetes no plenário, distribuíram réplicas de cédulas de dólar com a foto do presidente e gritavam a frase: "O povo quer votar, diretas já".

Ao longo do dia, os partidos oposicionistas ao governo tentaram duas manobras para impedir a votação. Usando as regras da própria Câmara dos Deputados, tentaram obstruir a sessão, mas o presidente Rodrigo Maia e os aliados do presidente buscaram os deputados para que marcassem presença rapidamente na casa.

A oposição tentou postergar a votação até o período noturno, com cobertura mais atenta da imprensa, especialmente a TV, o que em partes foi obtido com sucesso. "A oposição cometeu um erro, qual foi o erro? Ficar falando em plenário e registrando presença", disparou Silvio Costa (PTdoB/BA).

Com o processo contra Michel Temer arquivado, o governo vai reunir os aliados e prosseguir com as reformas. O ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, que, licenciado, votou ontem a favor do relatório da CCJ como deputado do PSDB baiano, ressaltou que a prioridade será a Reforma Tributária, antes mesmo da Previdência

