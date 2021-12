Câmara rejeita contas de João e aprova projetos polêmicos

Com 25 votos favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Salvador, os vereadores reprovaram, na madrugada desta quinta-feira, 13, as contas de 2009 do prefeito João Henrique Carneiro (PP), que pode ser tornar inelegível por oito anos. Indiferente ao resultado, que atribui a "uma articulação política" o prefeito afirmou que vai recorrer e garantiu que sairá candidato ao governo do Estado, em 2014. O procurador regional eleitoral Sidney Madruga, no entanto, adiantou que, se isso ocorrer, pedirá a impugnação da candidatura. "Seguirei a Lei da Ficha Limpa", explicou Madruga.

Na tarde desta quinta, o prefeito voltou a sentir novo golpe, que pode vir a atrapalhar seus planos: o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) rejeitou, por unanimidade, as contas de 2011 da prefeitura de Salvador. A decisão baseia-se na repetição da maior parte das irregularidades identificadas nos anos de 2009 e 2010, cujas contas também foram reprovadas pelo TCM. Cabe recurso da decisão.

A Câmara aprovou ainda na sessão, que durou 12 horas, projetos considerados polêmicos como o PDDU da Copa e a Louos (Lei de Ordenamento e Uso do Solo) e a ampliação do prazo do contrato de concessão do Aeroclube, que terá duração de 30 anos a partir de 2026. A decisão aumenta a insegurança jurídica no município, já que os atuais PDDU e Louos se encontram sub-júdice.

Sob protestos da oposição, foi aprovada também a reforma administrativa proposta pelo prefeito eleito ACM Neto (DEM), que propõe, entre outras medidas, corte de cargos comissionados (Veja matéria abaixo). Os oposicionistas alegam que não houve publicidade do texto e que os anexos não estão disponíveis.

Sobre a rejeição das contas de João Henrique pelo Legislativo municipal, o prefeito eleito de Salvador, ACM Neto (DEM), limitou-se a dizer que "a Câmara é um poder independente e uma de suas atribuições é julgar os pareceres do TCM. A decisão tem que ser respeitada".

Após o resultado desfavorável, o líder do governo, Téo Senna (PTC) orientou os governistas a deixarem o plenário. Assim, impediu a votação das contas de 2010, que deve ocorrer na segunda-feira.

