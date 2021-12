Câmara Municipal abre período legislativo nesta sexta

Além da festa de Iemanjá, o dia 2 de fevereiro marcou o início do 3º Período Legislativo da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvador (CMS). Durante sessão solene realizada no Plenário Cosme de Farias, o presidente da Casa, o vereador Léo Prates (DEM), enalteceu os números alcançados pelo legislativo em 2017 e definiu as prioridades para o ano de 2018.

"Como esse ano é complicado, temos que acelerar os nossos trabalhos ainda nesse primeiro semestre", disse o presidente. Durante o início do seu discurso, Prates agradeceu aos vereadores pela "gestão compartilhada" da CMS no ano passado. "Nós compartilhamos a gestão e conseguimos colocar tudo em ordem na casa", afirmou

Como principal objetivo para 2018, o edil comentou que a Lei Orgânica é a sua prioridade. "Nós temos como prioridade, para esse ano, a reforma da Lei Orgânica. Estou esperando pela boneca do projeto no início de março", finalizou. De acordo com o vereador, os responsáveis pela elaboração do projeto são a vereadora Lorena Brandão (PSC) e o vereador Edvaldo Brito (PSD).

Além de vereadores, a sessão também contou com participantes do poder executivo municipal, entre eles o prefeito ACM Neto (DEM), que discursou na abertura do ano legislativo. Durante a sua fala, Neto aproveitou para divulgar os números alcançados pela prefeitura ano passado e criticou a atuação do governo do estado em relação a segurança pública.

"Lutamos para resolver os problemas mais complexos de Salvador. Por isso mudamos quase tudo para melhor, menos a segurança, que só piora e é a área onde a prefeitura tem atuação muito limitada por força da lei”, disse o prefeito.

Apesar do discurso parecer uma alfineta ao atual governador Rui Costa (PT) referente às eleições para o governo do estado, Neto garante que nada foi definido sobre sua possibilidade de concorrer ao cargo. "Nada foi definido ainda, somente no mês de março deverá haver alguma definição", finaliza.

