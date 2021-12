Câmara legaliza ofício de mototaxistas

A legalização do ofício dos mototaxistas, aprovada por unanimidade, nesta segunda-feira, 8, na Câmara Municipal de Salvador, colocou nas mãos da prefeitura o poder de definir as regras para a operação da categoria na capital baiana.

Agora, afirma o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, audiências públicas vão colher sugestão com especialistas e com a categoria para a elaboração da versão final do decreto de regulamentação, que precisa ser publicado em no máximo 120 dias no Diário Oficial, conforme prazo definido no projeto.

A ideia, segundo o gestor, é envolver a população e órgãos como o Ministério Público da Bahia (MP-BA) na discussão do tema, com o objetivo de evitar questionamentos posteriores sobre a pauta - fato que já aconteceu em outras votações importantes na cidade, como a licitação das linhas de ônibus e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), aprovado em 2008.

Para tanto, a prefeitura já estuda, há pelo menos um ano, segundo Mota, como será o regulamento dos mototáxis. A TARDE teve acesso à prévia do projeto, onde estão detalhados pontos como tamanho da frota a ser cadastrada, pontos de atuação dos trabalhadores e regras para a obtenção de alvarás.

Detalhes

Entre as propostas que serão apresentadas pela Semob para a discussão, está a divisão dos 2.900 mototaxistas que a secretaria pretende licenciar em três áreas da cidade (subúrbio, orla e miolo). Cada área dessa, ainda conforme o projeto-piloto, também seria dividida em duas (norte e sul), com o objetivo de abrigar o novo modal de transporte.

Atualmente, de acordo com estimativa da própria prefeitura, sete mil mototaxistas atuam irregularmente em Salvador. A limitação do número de profissionais a, no máximo, três mil, segundo Fábio Mota, leva em conta o tamanho da população da cidade.

No projeto original, construído com a Associação dos Motociclistas Profissionais da Bahia (Asmop-BA), a Semob chega a calcular que haja um mototáxi credenciado para cada mil habitantes. Essas licenças, conforme a proposta do Município, durariam por até cinco anos.

Eles ficariam alocados, segundo o texto prévio do decreto, em 75 áreas prioritárias onde já possuem atuação mais intensa, a exemplo de Fazenda Grande do Retiro, avenida Paralela, São Cristóvão, avenida Bonocô, Paripe, São Caetano, rótula do Retiro, Pau da Lima, Bairro da Paz e Itapuã.

"Vamos respeitar os modais que já existem, fazendo com que o mototáxi tenha uma função alimentadora do sistema de transporte", explica o secretário Fábio Mota. "Esse novo modal não pode atuar desconexo dos outros", complementa.

Sem resistência

O documento ainda propõe requisitos para a emissão das licenças, como idade mínima de 21 anos, capacitação do mototaxista para conduzir passageiro e uso de colete e capacete conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Também entram nessa lista de exigências: vistoria obrigatória do veículo, aquisição de seguro contra acidente, carteira de habilitação emitida há pelo menos dois anos, certidão negativa de antecedentes criminais, comprovante da propriedade ou aluguel da moto etc.

A autorização dada à prefeitura para regulamentar o mototáxi teve resistência quase zero da oposição.

Em sessão acompanhada por mais de 100 mototaxistas da Asmop-BA, os vereadores da oposição até criticaram o que chamam de "carta branca dada ao Executivo municipal", mas votaram a favor do projeto.

Quem criticou mesmo a aprovação foi o presidente do Sindicato dos Mototaxistas da Bahia (Sindmoto), Henrique Baltazar, que discorda de pontos da proposta. Ele defende, por exemplo, que os profissionais possam rodar em qualquer área da cidade, e que a idade máxima das motos seja de oito anos - em vez de cinco, como propõe o projeto.

"Não houve discussão de nada com nossa entidade", reclama o sindicalista.

