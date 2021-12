Câmara fica de luto com morte de Virgílio Pacheco

Foi sepultado nesta terça-feira, 11, no cemitério Jardim da Saudade o corpo do ex-vereador Virgilio Pacheco. Ele passou mal durante a madrugada, em sua residência e foi levado para o Hospital Cárdio Pulmonar, onde faleceu, aos 65 anos.

Durante suas atividades na Câmara de Salvador, destacava-se "nos debates econômicos e sociais por conta de sua larga bagagem cultural", segundo a assessoria do Legislativo municipal.

Virgilio era professor de Economia da Universidade Católica de Salvador e foi secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Salvador na gestão da então prefeita Lídice da Mata (PSB).

"É com profundo pesar que recebemos a triste notícia da morte do ex-vereador Virgílio Pacheco (...). A Câmara está de luto", disse o presidente do Executivo municipal, Paulo Câmara.

