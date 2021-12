Câmara dos deputados gastou R$ 31,9 milhões com aluguel de carros e combustível em ano de pandemia

A Câmara Federal gastou, pelo menos, R$ 31,9 milhões, em 2020, com aluguel de carros e combustível para os deputados, duranto o ano de pandemia. Os recursos foram da cota parlamentar, destinada aos gastos atrelados ao exercício da atividade. Por ano, o valor ultrapassa os R$ 540 mil para cada deputado.

De acordo com o Estadão, os gastos com aluguel de veículos e combustível representaram 23,6% do desembolso da Casa com a cota, sendo R$ 22,14 milhões para o primeiro e R$ 9,7 milhões para o segundo. Desde o último mês de abril, os trabalhos presenciais foram trocados por sessões virtuais.

Até então a Casa conseguiu economizar pelo menos um terço com a cota parlamentar, e gastou “somente” R$ 135 milhões. Em 2019, o valor chegou a R$ 192 milhões.

Os dados de 2020 não são definitivos ainda, já que os deputados têm até 90 dias para enviar dados das despesas.

