Câmara discute concessão de vale-transporte para usa bike

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira, 17, às 14h30, em Brasília, para discutir o Projeto de Lei 4400/12, do deputado Mandetta (DEM-MS), que concede vale-transporte para quem vai ao trabalho de bicicleta. As informações são da Agência Câmara. A audiência será realizada no Plenário 5.



Mandetta pediu a audiência para debater o projeto com parlamentares que ainda têm dúvidas sobre o texto. Segundo o parlamentar, o projeto poderá contribuir para a redução do consumo de combustível, da emissão de poluentes, dos engarrafamentos, dos problemas respiratórios, da obesidade e do estresse da população.



Foram convidados para o debate o arquiteto do Comitê de Gestão Socioambiental da Câmara dos Deputados (Ecocâmara) Fabiano Sobeira; o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antt), Jorge Luiz Macedo Bastos; o diretor-presidente da União dos Ciclistas do Brasil (UCB), Arturo Condomi Alcorta.



