Câmara devolve mandatos a comunistas cassados

Os baianos Jorge Amado, Carlos Marighella e Maurício Grabois estão entre os 14 deputados federais do Partido Comunista do Brasil cassados em 1948 e que, nesta terça, 13, tiveram os seus mandatos reinstalados simbolicamente pela Câmara dos Deputados.Também tiveram os mandatos devolvidos os comunistas cassados João Amazonas, Francisco Gomes, Agostinho Dias de Oliveira, Alcêdo de Moraes Coutinho, Gregório Lourenço Bezerra, Abílio Fernandes, Claudino José da Silva, Henrique Cordeiro Oest, Gervásio Gomes de Azevedo, José Maria Crispim e Oswaldo Pacheco da Silva.

Como nenhum deles sobreviveu para receber seus mandatos de volta, na sessão solene presidida pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), coube aos familiares representarem os ex-deputados.Filhos e netos.

A filha do escritor Jorge Amado, Paloma, acompanhada pelo irmão, João Jorge Amado, recebeu o diploma e o boton em nome do pai, morto em 2001. Em plenário, ela cantou o trecho do hino da Internacional Comunista que fala “de se juntarem todos os que têm fome para lutar por um mundo melhor”. “"Eles foram cassados por suas ideias, por dizerem e lutarem pelo que acreditavam"”, declarou a escritora baiana.

A jovem Maria Fernandes Marighella recebeu o diploma em nome do avô, o ex-guerrilheiro Carlos Marighella, gritando as seguintes palavras: “"Esses deputados amaram o Brasil”". Marighella, morto durante uma emboscada em São Paulo e que se tornou símbolo da resistência à ditadura dos anos 60, já havia sido deputado e foi cassado em 1948.“ "Esses homens da bancada constituinte de 1946 foram valentes, e colocaram em campo, já naquele momento, o direito à igualdade, o direito aos direitos"”, disse Maria.

Autora do requerimento para a realização da sessão, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) destacou “o grande trabalho que os ex-comunistas desenvolveram no Parlamento, o significado e conquistas de cada mandato, as digitais que deixaram na Constituição de 1946”. Falou, ainda, da “violência cometida contra a opção popular”.

