Câmara de Salvador aprova reforma tributária

Por 30 votos a 12, a Câmara Municipal de Salvador aprovou na madrugada desta quinta-feira, 6, os projetos de lei (160/2013 e 161/2013) que tratam da reforma tributária do município.

De acordo com a assessoria da Câmara, a votação do projeto nº 160/2013, com 123 artigos e 75 emendas, foi mais demorada por causa da complexidade da proposta e da necessidade de debates. Após a apresentação das emendas, o presidente da Casa Legislativa, o vereador Paulo Câmara (PSDB), anunciou a interrupção da sessão por 45 minutos para que todas as emendas fossem apreciadas.

Depois que as emendas foram incorporadas ao projeto original, no primeiro minuto desta quinta, a sessão ordinária foi transformada em extraordinária para a continuação do processo de votação.

Já na apreciação do Projeto de Lei 161/2013, com 13 artigos e três emendas propostas pelo vereador Edvaldo Brito (PTB), não houve obstruções da bancada da oposição. Com o acordo, a apreciação em plenário ocorreu de forma mais rápida.

O vereador Joceval Rodrigues (PPS), líder da bancada do governo, comemorou o resultado da votação. "Será muito importante para a nossa cidade. A reforma tributária não aumentará os impostos para a população e será fundamental para que a cidade melhore significativamente a sua arrecadação", festejou.

Já para o líder do bloco oposicionista, o vereador Gilmar Santiago (PT), apesar da derrota, afirmou que os vereadores da bancada acabaram a votação de cabeça erguida. "Chegamos ao final do debate com a consciência tranquila de que procuramos sempre fazer o debate. Ao contrário do que muita gente falou, não fazemos uma oposição irresponsável. Saímos derrotados, mas de cabeça erguida", afirmou Santiago.

