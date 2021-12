Câmara de Salvador aprova financiamento de R$ 104 mi para obras de infraestrutura

A Câmara Municipal de Salvador aprovou, na terça-feira, 8, financiamento de R$ 104,1 milhões da prefeitura junto à Caixa para projetos de mobilidade e saneamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), o montante será destinado para obras viárias de soluções de tráfego entre a região do Iguatemi e a avenida Magalhães Neto, além da construção das ligações entre a venida Gal Costa e o bairro Pau da Lima e a Mata Escura e a BR-324.

Também será realizada a macrodrenagem e urbanização do Canal do Paraguari, em Periperi. As obras estão previstas no Planejamento Estratégico de Salvador e atendem a demandas do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PlanMob).

Obras de mobilidade

Serão investidos R$ 74,1 milhões em quatro obras de mobilidade em três áreas importantes da cidade. A construção de um pontilhão sobre o rio Camarajipe e uma nova pista na rua Marcos Freire, ao lado da TendTudo, e de uma trincheira ou passagem inferior ligando a avenida Tancredo Neves e a avenida Magalhães Neto.

O objetivo das duas obras é reduzir o entrelaçamento de pistas, melhorar a fluidez do trânsito e facilitar o tráfego para o transporte coletivo.

A rede viária do chamado miolo de Salvador será reforçada com a ligação entre a avenida Gal Costa e a avenida Aliomar Baleiro. A nova via, que terá 2,8 km de extensão, reduzirá o tempo de viagem entre o vale e as regiões mais altas de Pau da Lima.

Ainda será implantado um trecho viário de 1,2 km de extensão ligando a rua direta da Mata Escura, nas imediações do Terreiro de Bate-Folha, e a BR-324, passando pela estação do metrô de Bom Juá. A obra vai diminuir engarrafamentos em pontos críticos da região.

