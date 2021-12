Câmara cria comissão para monitorar óleo no litoral do Nordeste

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 24, a criação de uma comissão externa para acompanhar e fiscalizar a expansão do vazamento de óleo que avança no litoral do Nordeste.

Desde o surgimento das manchas, seis municípios baianos decretaram situação de emergência após a contaminação por petróleo cru. Ao todo, 15 cidades do estado foram afetadas pelo óleo.

A solicitação foi apresentado pelo deputado federal Afonso Florence (PT-BA), que requisitou a criação de outra comissão, que também foi aprovada para debater a realização dos leilões de blocos de petróleo na bacia Camamu-Almada.

As demandas pedem atenção ao Parque Nacional de Abrolhos, primeiro Parque Nacional Marinho do Brasil, que abriga a maior biodiversidade marinha do Brasil e do Atlântico Sul, segundo informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O movimento dos extrativistas, pescadores artesanais e todos os ativistas da luta ambiental seguem mobilizados contra a iniciativa do governo Bolsonaro de leiloar blocos de petróleo no Parque Nacional de Abrolhos.

No início do mês, foram entregues 1 milhão de assinaturas ao Ministério Público Federal (MPF) e à Frente Parlamentar Ambientalista.

