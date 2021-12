Câmara concederá Medalha Thomé de Souza para Léo Santana

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou nesta quarta-feira, 19, na última sessão ordinária antes do Carnaval, um projeto para conceder a Medalha Thomé de Souza ao cantor Léo Santana. A iniciativa é do presidente da Casa, Geraldo Júnior (Solidariedade).

Essa honraria é a mais alta comenda da Câmara e se destina para aqueles que prestam serviços relevantes à capital baiana. No caso do artista, o projeto foi aprovado por unanimidade por conta da dedicação dele com os mais pobres da cidade.

Atualmente, Léo Santana é considerado um dos maiores cantores do Brasil, já tendo iniciando carreira internacional. Na terça, 18, o Gigante, como é conhecido, puxou a folia de pré-Carnaval no Pipoco.

