Quase oito horas após o início dos trabalhos, parlamentares da oposição marcaram presença no plenário da Câmara e o quórum foi atingido para iniciar a votação contra o presidente Michel Temer (PMDB) e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Às 17h15 (horário de Brasília), o placar marcava a presença de 398 deputados.

Paula Pitta, Erick Tedesco e Leandro Duarte | A TARDE BSB Câmara atinge quórum para abrir votação de denúncia contra Temer

A oposição, que não tinha marcado presença até então para tentar provocar o adiamento da votação, começa a registrar presença, o que deve elevar o quórum.

O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM), anunciou que o quórum foi alcançado. Parlamentares da base aliada comemoraram o fato com abraços e apertos de mão. Já a oposição discursa contra o presidente.

Primeiro deputado oposicionista a usar a tribuna na tarde desta quarta, 25, José Guimarães (PT-SP) justificou a demora para adentrar ao plenário como uma tentativa de chamar a atenção da gravidade do assunto e a posição bem definida do grupo que deseja o prosseguimento da investigação do mandatário do Brasil no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Uma luta importante durante todo o dia de hoje e estamos vitoriosos. A vitória nem sempre é a matemática e a unidade das forças de esquerda, progressistas, votarão sim à continuidade da denúncia e não ao relatório encomendado ao deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG). Nosso voto é transparente, queremos votar a partir de agora e cada voto será fundamental", ressaltou.

Pressão

O quórum só foi alcançado depois que Maia fez um ultimato afirmando que não iria esperar mais tempo. "Está todo mundo demorando para dar quórum, e o que a gente está fazendo aqui é completamente desnecessário. Isso prejudica a Câmara dos Deputados. Ou os deputados vêm para o plenário, ou a gente encerra a votação".

A ideia da oposição era tentar adiar a votação. O mesmo ocorreu na votação da primeira denúncia contra Temer, que acabou sendo rejeitada por 263 votos a 227.

adblock ativo