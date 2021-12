Câmara aprova três projetos considerados vitais pelo prefeito

A Câmara Municipal de Salvador aprovou, nesta terça-feira, 13, os três últimos projetos da pauta considerados importantes pelo Executivo. Além da Lei Orçamentária para 2017, no montante de R$ 6.710 bilhões, foram aprovadas a reforma administrativa do segundo mandato do prefeito ACM Neto (DEM) e a criação do Plano Diretor de Arborização Urbana.

As três matérias puderam ir a votação depois que o Palácio Thomé de Souza aceitou retirar da pauta o projeto que trata da substituição de terceirizados por contratados pelo Reda (Regime Especial de Direito Administrativo), que só chegou à Casa na véspera da votação.

O projeto, que prevê cortar à metade os 10 mil contratos Redas, só será votado no próximo ano, mas, segundo governistas, não prejudicará a economia pretendida pelo Executivo.

A Lei Orçamentária recebeu duas emendas da Comissão de Finanças e Orçamento. Uma delas instituiu os fundos Garantidor e Financeiro de Parcerias Público Privadas e a outra o Fundo de Proteção à Pessoa Idosa. “leis aprovadas pela Câmara que não estavam contempladas na mensagem do Executivo”, informa o presidente da comissão, vereador Claudio Tinoco (DEM).

Já com a reforma administrativa, alterando de 16 para 17 o número de secretarias, a prefeitura estima uma economia anual da ordem de R$ 104,6 milhões.

A bancada da oposição, liderada pelo vereador Sílvio Humberto (PSB), votou contra o orçamento e a reforma administrativa. A crítica é de que o Executivo não priorizou a área social, dando ênfase sobretudo ao desenvolvimento econômico.

“O orçamento prevê R$ 37 milhões para publicidade e apenas R$ 40 mil para combater a violência à mulher e R$ 340 mil para os conselhos tutelares”, denuncia Hilton Coelho (PSOL).

