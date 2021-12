Câmara aprova que prefeitura pegue empréstimo de US$ 60,7 mi

A Câmara Municipal de Salvador aprovou com 32 votos a favor e cinco contrários o Projeto de Lei nº 506/17, que autoriza a prefeitura a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), no valor de até US$ 60,7 milhões.

O empréstimo realizado junto ao CAF foi autorizado pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). O comunicado foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Com contrapartida de igual valor pela Prefeitura, o Proquali totaliza investimentos de US$ 121,4 milhões (cerca de R$ 385 milhões).

O valor do empréstimo será destinado ao Programa de Requalificação de Salvador (Proquali). Segundo a Mensagem nº 21/2017 enviada pelo prefeito ACM Neto à Câmara, o objetivo do empréstimo é melhorar a vida do soteropolitano a partir da requalificação do espaço urbano. "Além da melhoria da qualidade de vida da população, o programa tem por objeto criar alternativas que ampliem a empregabilidade do trabalhador soteropolitano por meio de investimentos em requalificação urbanística relacionada a infraestrutura, meio ambiente, turismo e saneamento básico", diz a mensagem.

Carta em branco

A oposição votou mais uma vez contra a aprovação do empréstimo, alegando que o montante contém questões que levantam dúvidas a respeito da aplicação dos recursos. Para o vereador Hilton Coelho (PSOL), a lei de transparência fiscal não existe em Salvador. O vereador afirma que a Casa oferece "uma carta em branco ao prefeito".

"Esse projeto que visa a qualificação da Orla, do Comércio e Praça Cairu só vem com o título, pois na verdade é fumaça, o projeto foi aprovado sem explicação, estamos entregando uma carta em branco ao prefeito ACM Neto. A lei de transparência fiscal não existe em Salvador, pois a casa vota sem saber nada sobre o projeto e não sabemos no que esses empréstimos vão resultar aos cofres públicos de Salvador", disse o vereador.

De acordo com a vereadora Marta Rodrigues (PT), a quantidade de empréstimos realizados pelo prefeito se tornará uma dívida impagável e que vai pesar no bolso dos contribuintes. "Os empréstimos realizados pela prefeitura deixará o nível de endividamento em 50%, hoje ele corresponde em 25.37% da corrente líquida do município. Essa aprovação tornará um conta impagável que vai cair para os moradores da cidade".

Contrários à justificativa da oposição, os aliados de Neto afirmam que os empréstimos não vão comprometer as receitas futuras da Prefeitura. De acordo com o vereador Duda Sanches (DEM), a oposição utiliza do "egoísmo" para barrar o crescimento da cidade.

"Salvador tem a menor arrecadação no Brasil entre as capitais, antes estava no CADIN, que é o SPC/Serasa dos municípios, e com a chegada do prefeito ele devolveu a autoestima dos soteropolitanos. O Proquali promove uma parceria que vai requalificar a Orla, o Caminho da fé, o Comércio, sem esquecer o novo plano de sustentabilidade da cidade. É um egoísmo grande barrar o crescimento da cidade, Salvador arrecada tão pouco, então é preciso achar alternativas dentro da lei para mudar a realidade da cidade", afirmou.

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o vereador Tiago Correia (PSDB), afirmou que a bancada em favor do prefeito é "discípula" de Neto. Entre as intervenções que serão promovidas pelo Proquali, estão as requalificações urbanas das áreas da orla da cidade – no Farol de Itapuã e na região da Amaralina/Pituba. Além da Praça Cairu e do Corredor da Fé até a Praça da Base da Colina Sagrada – local onde é realizado o percurso da Lavagem do Bonfim.

O projeto ainda prevê a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Diretor de Tecnologia, a instalação da infraestrutura de Tecnologia da Informação e a implantação do Museu da Música Brasileira.

