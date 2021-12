Câmara aprova por 31 votos a 10 reforma proposta por Neto

Num cenário semelhante ao que aprovou o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PPDU) de Salvador em 2007, a Câmara Municipal de Salvador deu início, na noite desta quarta-feira, 12, à discussão do PDDU da Copa, que está sub júdice. Em dia de casa cheia - após um longo período em que a falta de quórum impediu a abertura das sessões ordinárias -, o legislativo aprovou, com apenas 10 votos contrários, a reforma administrativa do prefeito eleito, ACM Neto (DEM), em regime de urgência urgentíssima e após 8 horas de discussão e tentativas de obstrução da oposição.

"O prefeito eleito começou mal", avaliou a líder do PCdoB, Aladilce Souza. "O projeto chegou hoje, não foi divulgado nem discutido", disse, criticando o primeiro contato de ACM Neto com a Câmara de Salvador. A reforma administrativa foi aprovada na ausência do presidente Pedro Godinho (PMDB), que foi substituído nesse período pelo vereador Alcindo Anunciação (PT). Anunciação recebeu críticas da própria bancada, que o acusou de não cumprir o regimento interno da casa para acelerar a votação.

Votação - Apesar da longa duração da sessão, por volta das 23 horas, a intenção do líder do governo, Téo Senna (PTC), ainda era manter na pauta de votação os projetos que ampliam o tempo dos contrato de concessão do Aeroclube Plaza Show, a Lei de Ordenamento e Uso do Solo (Louos) e as contas municipais dos exercícios de 2009 e 2010.

"As emendas do PDDU estão chegando agora na casa, como aconteceu em 2007 em que surgiram na calada da noite", assinalou a líder da oposição, Vânia Galvão (PT). Para o líder Téo Senna, a tramitação foi regular. "Como a votação se dá em regime de urgência urgentíssima, as emendas foram apresentadas junto com o projeto. Está tudo certo", afirmou.

Para a promotora Rita Tourinho, a Câmara volta a colocar em xeque a segurança jurídica do município. "Os projetos têm que ser discutidos em audiência pública, que precisam ser divulgadas com 15 dias de antecedência", afirmou. "O Ministério Público não pode impedir a votação, mas tomará as providências cabíveis", disse. A promotora afirma que se os projetos votados apresentarem artigos semelhantes e os mesmos vícios dos que estão sub júdice, eles podem ser suspensos.

Reforma - Entre as mudanças mais importantes na reforma administrativa de ACM Neto está a criação da Secretaria de Cidade Sustentável e a criação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura, que vai cuidar do plano econômico da cidade. A Saltur e a Fundação Gregório de Matos serão ligadas a ela. A reforma também prevê a supressão da Secretaria de Comunicação, que será substituída por Assessoria de Comunicação, com status de secretaria. Ao final, o número de secretarias irá aumentar de 11 para 12.

A reforma ainda traz uma reformulação da Casa Civil e a revisão do modelo de descentralização administrativa, com a criação das Prefeituras-Bairro. Serão 10 Subprefeitos, que substituirão os atuais 18 Administradores Regionais. Na área de educação, foram criadas a Diretoria de Ensino e Apoio Escolar e uma Diretoria de Esportes.

